Украинские войска 24 июля 2014 года освободили город Лисичанск от пророссийских боевиков.

По данным Службы безопасности Украины, после ожесточенных боев, которые проходили в Лисичанске и почти полностью превратили город в руины, поднят украинский флаг.

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— 24 июля 2014 украинские войска освободили Лисичанск от пророссийских боевиков. После жестоких боев Лисичанск снова взвился украинскими флагами и начал отстраиваться. Жители встречали наших воинов со слезами радости, — говорится в сообщении.

За все время “русской весны” Лисичанск понес значительные потери. Боевики обстреливали жилые районы, пытали и убивали украинских патриотов.

Также украинские СМИ обнародовали имена террористов, которые казнили людей вместе с Гиркиним в Славянске в 2014 году. Стало известно, что в внесудебных расстрелах граждан Украины в начале войны в Донбассе был причастен боевик Виктор Аносов, который связан с Владиславом Сурковым — одним из ближайших помощников президента РФ Владимира Путина.

Журналисты опубликовали, что судьбу людей оккупанты решали на импровизированных военно-полевых трибуналах, созданных террористом “ДНР” Игорем Гиркиним, бывшим офицером ФСБ, который был известен как Игорь Стрелков.

Юридической базой для такого трибунала стал закон времен Второй мировой войны, а именно указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, предусматривавший смертную казнь. Подобная мера наказания была отменена в Украине с 2000 года, а в России на нее действует мораторий с 1996 года.

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К смертной казни приговаривали за преступления, которые боевик Гиркин называл тяжелыми, в частности это могла быть как мелкая кража, так и убийство. По этому “закону” боевики расстреляли трех местных жителей — Алексея Печка, Дмитрия Славова и Николая Лукьянова.

На основании документов, найденных в кабинете боевика “ДНР” в здании СБУ в Славянске, идентифицировали семь из девяти человек, которые помогали Гиркину проводить такие суды: Игорь Гиркин, Виктор Аносов, Вячеслав Апраксимов, Михаил Николаев, Юрий Владимирович (позывной Адвокат), Одександр Зюбанов, Сергей Трифонов, Павел Воловой, Сергей Здрилюк, боевик с позывным Берия.

Война на Донбассе

Боевикам, которые застрелили украинских военных во время освобождения Лисичанска, объявили о подозрение.

23 июля 2014 года участники вооруженных подразделений Восток-13 и Сибирь устроили засаду нацгвардийцам на подступах к Лисичанску. Боевики начали применять автоматическое и снайперское оружие. В следствии этого погибли четверо украинских военных и еще 11 получили ранения.

К преступлению причастны двое граждан Российской Федерации и трое местных жителей. Им сообщили о подозрении по ст. 260 (Деятельность в вооруженных формированиях, что привело к гибели людей) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность Украины) КК Украины.