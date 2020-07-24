Что делать, если потеряли паспорт

Куда обращаться, если потеряли паспорт в Украине и что нужно для его восстановления, смотрите в материале Фактов ICTV.
Что делать, если украли паспорт?
- напишите заявление в полицию.
Кстати, лучше всего это делать в районе, где произошла сама кража. В течение 10 дней вам должны выдать постановление о возбуждении или отказе в проведении следствия.
Что делать, если вы потеряли паспорт?
- Подайте объявление о потере паспорта в газету (это решение не является обязательным).
- Обратитесь в отдел государственной миграционной службы.
Уточнение! Если вы потеряли паспорт старого образца, то вам нужно посетить учреждение по месту регистрации, в случае с ID-картой, вы можете посетить отделение фактического проживания.
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- Оплатите административный штраф и государственную пошлину.
- Напишите заявление об утере документа.
- Соберите следующие документы:
- заявление об утере документа;
- квитанции об уплате штрафа и пошлины;
- фотографии 35х45 мм (2-3 копии, в случае, если вы должны обратиться не по месту прописки);
- в случае кражи, вы дополнительно должны взять копию постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по обращению.
По последним стандартам ожидать выдачу паспорта нужно месяц, но за дополнительную плату его сделают за 2 недели.
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта
Список документов, необходимых для оформления заграничного паспорта для лиц старше 18 лет и младше отличается.
Важно узнавать заранее о необходимом пакете документов для оформления загранпаспорта, ведь разные ситуации требуют различных справок.