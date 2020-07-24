Дополнительная сессия ВНО 2020 состоится с 24 июля по 10 августа. Сегодня она началась тестированием по физике.

График:

24 июля — физика; 28 июля — математика; 29 июля — испанский язык; 30 июля — французский; 31 июля — немецкий; 3 августа — английский; 4 августа — украинский язык и литература; 5 августа — биология; 6 августа — история Украины; 7 августа — география; 10 августа — химия.

Относительно результатов — они будут известны до 14 августа.

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Во время дополнительной сессии ВНО допуск участников к пунктам тестирования начинается в 9.50 и продолжается до 10.50. Промежуток времени, в который выпускник должен явиться, указан в приглашении-пропуске.

Кроме него, необходимо иметь при себе Сертификат внешнего независимого оценивания и паспорт.

Также стоит взять две-три ручки с черными чернилами, бутылку воды без этикетки и средства индивидуальной защиты (маска, антисептик).

Основная сессия ВНО 2020 проходила с 25 июня до 17 июля.

Результаты известны еще не по всем предметам. До 25 июля на официальных страницах участников появятся результаты ВНО по математике и физике.

А до 29 июля – по украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии, а также по иностранным языкам.