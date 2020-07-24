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Факты / Украина

Тревожная ситуация: Россия блокирует процесс разминирования на Донбассе

Киев заявил о тревожной ситуации с прогрессом по мероприятиям, касающимся безопасности на Донбассе, во время минских переговоров.

Россия блокирует продвижение в разведении войск и вооружения, а также отказывается утвердить уже согласованные 13 районов для разминирования на Донбассе, сообщил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

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Перемирие на Донбассе

22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы договорились о полном прекращении огня на Донбассе.

Соглашение запрещает проведение любых разведывательно-диверсионных и наступательных действий, однако, не лишает украинских военных права на самозащиту.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что лидеры стран нормандской четверки подпишут соглашение о “перемирии” на Донбассе 27 июля.

Фото: МВД

Источник: Укринформ

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