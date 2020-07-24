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Факты / Украина

В Черновицкой области произошло землетрясение

Землетрясение в Черновицкой области произошло в 17.49 23 июля.

Его магнитуда составила 2,0 балла.

Источник землетрясения в Черновицкой области находился в районе села Белоусовка Сокирянского района.

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Он залегал на глубине 3 км и не несет угрозы. Также толчки произошли незаметно даже для чувствительных людей.

Землетрясение в Черновицкой области 23 июля 2020 - подробности

Землетрясение в Черновицкой области

29 июня произошло еще одно землетрясение в Черновицкой области. Толчки зафиксировали возле города Новоднестровск.

Источник землетрясения находился на глубине 5 км, его магнитуда составила 2,4.

Источник: Главный центр специального контроля Государственного космического агентства Украины

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