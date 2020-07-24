Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции завершило расшифровку двух самописцев самолета МАУ, сбитого 8 января 2020 года в Иране.

Эксперты за четыре дня провели технический анализ черных ящиков, которые 20 июля доставили в Париж.

О результатах анализа пока нет информации.

В тоже время заместитель министра иностранных дел Евгений Енин уточнил, что, несмотря на внешние повреждения самописцев, все данные успешно считаны и расшифрованы.

Но он не смог спрогнозировать, сколько может продолжаться техническое расследование катастрофы.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Тегеране

В результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, которая произошла 8 января 2020 года, погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины, среди которых — девять членов экипажа.

Украинский самолет, выполнявший рейс Тегеран-Киев, сбили иранские военные сразу после вылета, ошибочно приняв его за враждебную цель.

Однако официальный Тегеран признал это только через три дня после катастрофы.

Ответственность взял на себя Корпус стражей Исламской революции.

Процесс передачи черных ящиков во Францию ​​сильно затянулся, в том числе из-за пандемии коронавируса.

И только 20 июля стало известно, что самописцы уже в Париже.

Источник: BEA, Громадське радіо

