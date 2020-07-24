Коронавирус в Киеве зафиксирован у 7396 человек. За последние сутки инфицированы еще 118 человек. Один человек умер.

В общем от осложнений Covid-19 в столице умерли уже 129 человек.

За время эпидемии победили болезнь 2 667 жителей столицы. Сейчас болеют 4 600 человек.

За время эпидемии медики зафиксировали 16 133 подозрения на коронавирус.

Вчера, 23 июля, медики отчитались о 112 новых случаях коронавируса в Киеве. Жертв не было.

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Коронавирус в Украине

За сутки коронавирус в Украине по состоянию на 24 июля подтвердили у 972 человек. Всего за время эпидемии зафиксировали 62 823 случая Covid-19.

За сутки умерли 20 человек, в общем зафиксирован 1 571 летальный случай.

Вылечились 34 886 пациентов, за последние сутки 886 человек.