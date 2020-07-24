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Факты / Украина / Общество

У воспитательницы – коронавирус: в Бердянске детсад закрыли на карантин

Детский сад №20 Красная шапочка в Бердянске с 24 июля на двухнедельном карантине.

Причина — накануне тестирование подтвердило коронавирус у воспитательницы.

Эту информацию подтвердил Бердянский горсовет.

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– Во второй половине дня поступили результаты ПЦР-исследования, которые подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у воспитательницы детского сада №20 Красная шапочка, — говорится в сообщении.

Городские власти просят родителей с пониманием отнестись к ситуации.

Коронавирус в Бердянске

Неделю назад в Запорожской области у восьми сотрудников Бердянской  скорой помощи обнаружили коронавирус.

Сначала заболел один человек, который позже заразил семерых своих коллег.

По состоянию на 23 июля в Запорожской области в целом заболели 700 человек, за последние сутки — девять новых случаев.

Источник: Бердянська міськрада

Фото: Dreamstime

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