Детский сад №20 Красная шапочка в Бердянске с 24 июля на двухнедельном карантине.

Причина — накануне тестирование подтвердило коронавирус у воспитательницы.

Эту информацию подтвердил Бердянский горсовет.

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– Во второй половине дня поступили результаты ПЦР-исследования, которые подтвердили заболевание коронавирусной болезнью у воспитательницы детского сада №20 Красная шапочка, — говорится в сообщении.

Городские власти просят родителей с пониманием отнестись к ситуации.

Коронавирус в Бердянске

Неделю назад в Запорожской области у восьми сотрудников Бердянской скорой помощи обнаружили коронавирус.

Сначала заболел один человек, который позже заразил семерых своих коллег.

По состоянию на 23 июля в Запорожской области в целом заболели 700 человек, за последние сутки — девять новых случаев.

Источник: Бердянська міськрада