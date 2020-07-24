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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина размещает еврооблигации на $2 млрд под 7,3%

Украина объявила о прайсинге новых 12-летних еврооблигаций с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд, которая принесет доход в 7,253%.

В Министерстве финансов ожидают, что рейтинговые агентства Standard & Poor’s и Fitch присвоят новому выпуску рейтинги B.

Расчет по новому выпуску произойдет 30 июля.

Также часть денег, которая поступит от нового выпуска будет использована для выкупа еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах с доходностью 7,75% годовых на общую сумму $846,15 млн.

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По словам главы Минфина Сергея Марченко, эта транзакция дополнит усилия Украины по максимизации объема льготного финансирования, которое доступно для обеспечения необходимого запаса ликвидности в нынешних условиях.

Украина разместила еврооблигации на €1 млрд

В 2019 году Украина получила деньги от размещения еврооблигаций объемом €1 млрд с доходностью 6,75% и сроком погашения 20 июня 2026 года.

Основную часть семилетних еврооблигаций выкупили фонды по управлению активами, а также пенсионные и страховые фонды — это 85%.

Источник: Минфин

Фото: Dreamstime

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