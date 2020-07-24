Выходные в июле 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Украинцы не получат дополнительных выходных в июле, так как в этом месяце не будет больших праздников.
В июле 2020 года 31 день, поэтому наши граждане будут работать 23 дня и иметь 8 выходных дней.
Выходные в июле 2020
- 4-5 июля;
- 11-12 июля;
- 18-19 июля;
- 25-26 июля.
Праздники в июле
- 1 июля: День архитектуры Украины
- 2 июля: День работника государственной налоговой службы Украины
- 5 июля: День Военно-морских Сил Украины
- 6 июля: День войск ПВО Вооруженных Сил Украины
- 7 июля: День работника природно-заповедного дела
- 11 июля: Всемирный день народонаселения
- 12 июля: Всемирный день бортпроводника
- 12 июля: День рыбака
- 16 июля: День бухгалтера
- 18 июля: Международный день Нельсона Манделы
- 19 июля: День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
- 26 июля: День флота Украины
- 26 июля: День работников торговли
- 28 июля: Международный день борьбы с вирусными гепатитами
- 28 июля: День PR-специалиста
- 30 июля-3 августа: Курбан-байрам
- 31 июля: День системного администратора
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Дополнительные выходные в июне
Украинцы будут дольше отдыхать в конце июня, когда страна будет отмечать День Конституции.
В этом году 28 июня выпадает на воскресенье, поэтому граждане будут иметь время на себя целых три дня — 27, 28 и 29 июня.
Ранее в июне люди получили дополнительный выходной во время празднования Троицы.
Накануне праздничных и нерабочих дней Минсоцполитики рекомендовало отпускать работников на один час раньше.
Однако решение об установлении дополнительного выходного и продолжительности рабочего дня принимает работодатель самостоятельно.