PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро и доллар растут в цене: курс валют на 24 июля

24 июля Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 27,88 грн за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

По данным Нацбанка, курс евро вырос на 5 копеек и составил 32,23 грн. Курс выше был только 14 января в 2019 году, тогда он составил 32,47 грн за евро.

Курс валют в Украине на 24.07:

  • $1 — 27,88 грн;
  • €1 — 32,23 грн;
  • 1 польский злотый — 7,30 грн;
  • 10 российских рублей — 3,9 грн.

Читайте: Когда будет 30 грн/$: прогноз курса доллара до осени

В то же время на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 3 копейки до уровня 27,81 грн за доллар. Стоимость в покупке упала на 4 копейки – до 27,78 грн за доллар.

Курс валют в Украине

В стране сейчас отмечается нестабильная ситуация с курсом валют. По прогнозам экспертов, паниковать сейчас не стоит, и нет необходимости скупать всю валюту.

Специалисты объясняют такие изменения тем, что поменялось руководство Нацбанка. Также это связано с тем, что 17 июля НБУ не вышел с интервенциями на рынок.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка