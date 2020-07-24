24 июля Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на уровне 27,88 грн за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

По данным Нацбанка, курс евро вырос на 5 копеек и составил 32,23 грн. Курс выше был только 14 января в 2019 году, тогда он составил 32,47 грн за евро.

Курс валют в Украине на 24.07:

$1 — 27,88 грн;

€1 — 32,23 грн;

1 польский злотый — 7,30 грн;

10 российских рублей — 3,9 грн.

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В то же время на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 3 копейки до уровня 27,81 грн за доллар. Стоимость в покупке упала на 4 копейки – до 27,78 грн за доллар.

Курс валют в Украине

В стране сейчас отмечается нестабильная ситуация с курсом валют. По прогнозам экспертов, паниковать сейчас не стоит, и нет необходимости скупать всю валюту.

Специалисты объясняют такие изменения тем, что поменялось руководство Нацбанка. Также это связано с тем, что 17 июля НБУ не вышел с интервенциями на рынок.