До 10% лекарственных средств на рынке Украины являются фальсификатом — это большой риск для пациентов, поэтому Минздрав вместе с отечественными производителями согласовали план действий по 2D-кодированию лекарств, зарегистрированных в стране, то есть и украинских, и импортных.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что договорились об этом во время встречи с представителями крупных фармкомпаний Украины.

— Что такое 2D-кодирование? Оно наносится при производстве. Так можно проконтролировать, чтобы в наших аптеках не было фальсификата. Конечно, это не быстрое решение, внедрить его за месяц невозможно. Делать это постепенно, — рассказал министр.

Для этого, по его словам, необходимо переоборудовать производство.

— Некоторые уже сделали это. Мы считаем, что за 2-2,5 года можем перейти полностью на 2D-кодирование, — уточнил Степанов.

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Сначала на такое кодирование переведут все лекарственные средства, которые идут по программе реимбурации (Доступные лекарства), а затем те, которые Украина закупает за рубежом.

2D код — это маркировка на лекарствах, двумерный штрих-код на упаковке лекарственных средств, который наносится на заводах, а данные об этом заносятся в единую государственную систему мониторинга обращения лекарственных средств.

Сейчас в Украине лекарственные средства с доказанной эффективностью можно проверить с помощью справочника Rx index 2020.

Здесь есть информация о терапевтической эквивалентности генерических препаратов, которая является важным критерием для оценки их эффективности.