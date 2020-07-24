Авиакомпания Международные авиалинии Украины сокращает полетную программу в страны Европы в связи с продлением запрета на свободное пересечение границ Шенгенской зоны для третьих стран.

— В связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины, МАУ сокращает полетную программу на соответствующий период, — сообщила авиакомпании.

На период до 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена и Кишинев.

До одной частоты в неделю уменьшится количество вылетов по маршрутам:

Киев — Ницца (NCE) — Киев — оборотный рейс каждую субботу;

Киев — Рим (FCO) — Киев — оборотный рейс каждую субботу;

Киев — Милан (MXP) — Киев — оборотный рейс каждое воскресенье;

Киев — Неаполь (NAP) — Киев — оборотный рейс каждую субботу;

Киев — Мюнхен (MUC) — Киев — оборотный рейс по понедельникам;

Киев — Мадрид (MAD) — Киев — оборотный рейс по пятницам;

Киев — Барселона (BCN) — Киев — оборотный рейс каждую субботу.

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Внутренние рейсы будут осуществляться из Киева в Одессу, Херсон и Львов.

В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев — в понедельник, четверг и субботу.

Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Рейсы Киев — Львов — Киев будет выполняться, начиная с 21 августа по расписанию Киев — Львов в пятницу и Львов — Киев в воскресенье.

Кроме того, в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев — Неаполь.

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