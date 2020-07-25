За последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 1 106 украинцев. По состоянию на 25 июля общее количество заболевших в Украине достигло 63 929.

Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611.

Количество летальный случаев составило 1 590, за день умерли еще 19 больных.

В Украине сейчас болеет 26 842 человека, с начала пандемии зафиксировано 114 896 подозрений.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Среди регионов больше всего новых случаев в Ровенской области – 143, а также в Киеве (129) и во Львовской области (114).

Коронавирус в регионах:

Винницкая область – 2 512 (+50)

Волынская область – 3 503 (+57)

Днепропетровская область – 1 317 (+15)

Донецкая область — 842 (+12)

Житомирская область – 1 691 (+21)

Закарпатская область – 4 774 (+68)

Запорожская область — 725 (+13)

Ивано-Франковская область – 3 937 (+85)

Кировоградская область — 690 (+1)

г. Киев – 7 525 (+129)

Киевская область – 3 461 (+40)

Львовская область – 8 702 (+114)

Луганская область — 119 (+1)

Николаевская область — 539 (+3)

Одесская область – 2 846 (+97)

Полтавская область — 388 (+10)

Ровенская область – 5 542 (+143)

Сумская область — 411 (+14)

Тернопольская область – 2 672 (+68)

Харьковская область – 3 342 (+65)

Херсонская область — 219 (+1)

Хмельницкая область – 1 037 (+16)

Черновицкая область – 5 548 (+63)

Черкасская область — 897 (+9)

Черниговская область — 690 (+11).

Как соблюдают самоизоляцию в Украине:

Киев – 22,73%;

Львов – 20,06%;

Ивано-Франковск – 19,33%;

Винница – 17,64%;

Ужгород – 16,14%.

Коронавирус в Украины 24 июля

По состоянию на 24 июля коронавирус в Украине подтвердился у 972 человек, в целом заболели 62 823 человека.

От осложнений Covid-19 в целом умер 1 571 человек.

В тоже время с начала эпидемии выздоровели 34 886 пациентов.