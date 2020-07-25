За последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 1 106 украинцев. По состоянию на 25 июля общее количество заболевших в Украине достигло 63 929.
Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611.
Количество летальный случаев составило 1 590, за день умерли еще 19 больных.
В Украине сейчас болеет 26 842 человека, с начала пандемии зафиксировано 114 896 подозрений.
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Среди регионов больше всего новых случаев в Ровенской области – 143, а также в Киеве (129) и во Львовской области (114).
Коронавирус в регионах:
- Винницкая область – 2 512 (+50)
- Волынская область – 3 503 (+57)
- Днепропетровская область – 1 317 (+15)
- Донецкая область — 842 (+12)
- Житомирская область – 1 691 (+21)
- Закарпатская область – 4 774 (+68)
- Запорожская область — 725 (+13)
- Ивано-Франковская область – 3 937 (+85)
- Кировоградская область — 690 (+1)
- г. Киев – 7 525 (+129)
- Киевская область – 3 461 (+40)
- Львовская область – 8 702 (+114)
- Луганская область — 119 (+1)
- Николаевская область — 539 (+3)
- Одесская область – 2 846 (+97)
- Полтавская область — 388 (+10)
- Ровенская область – 5 542 (+143)
- Сумская область — 411 (+14)
- Тернопольская область – 2 672 (+68)
- Харьковская область – 3 342 (+65)
- Херсонская область — 219 (+1)
- Хмельницкая область – 1 037 (+16)
- Черновицкая область – 5 548 (+63)
- Черкасская область — 897 (+9)
- Черниговская область — 690 (+11).
Как соблюдают самоизоляцию в Украине:
- Киев – 22,73%;
- Львов – 20,06%;
- Ивано-Франковск – 19,33%;
- Винница – 17,64%;
- Ужгород – 16,14%.
Коронавирус в Украины 24 июля
По состоянию на 24 июля коронавирус в Украине подтвердился у 972 человек, в целом заболели 62 823 человека.
От осложнений Covid-19 в целом умер 1 571 человек.
В тоже время с начала эпидемии выздоровели 34 886 пациентов.