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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 24 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 1 106 человек. Всего в стране уже 63 929 случаев заражения.

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10:08 - 25 июля

Львовская область в тройке лидеров по количеству новых случаев. За сутки здесь заболели 114 человек. Общее количество инфицированных достигло 8 702.

За время эпидемии умерло 227 больных и 1 919 выздоровели.

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10:02 - 25 июля

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая область – 2 512 (+50)
  • Волынская область – 3 503 (+57)
  • Днепропетровская область – 1 317 (+15)
  • Донецкая область — 842 (+12)
  • Житомирская область – 1 691 (+21)
  • Закарпатская область – 4 774 (+68)
  • Запорожская область — 725 (+13)
  • Ивано-Франковская область – 3 937 (+85)
  • Кировоградская область — 690 (+1)
  • г. Киев – 7 525 (+129)
  • Киевская область – 3 461 (+40)
  • Львовская область – 8 702 (+114)
  • Луганская область — 119 (+1)
  • Николаевская область — 539 (+3)
  • Одесская область – 2 846 (+97)
  • Полтавская область — 388 (+10)
  • Ровенская область – 5 542 (+143)
  • Сумская область — 411 (+14)
  • Тернопольская область – 2 672 (+68)
  • Харьковская область – 3 342 (+65)
  • Херсонская область — 219 (+1)
  • Хмельницкая область – 1 037 (+16)
  • Черновицкая область – 5 548 (+63)
  • Черкасская область — 897 (+9)
  • Черниговская область — 690 (+11).

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09:53 - 25 июля

В Киеве за последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 129 человек, всего в столице 7 525 инфицированных.

Однако никто не умер за день, а выздоровел 81 киевлянин.

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09:33 - 25 июля

За последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 1 106 украинцев. По состоянию на 25 июля общее количество заболевших в Украине достигло 63 929.

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08:02 - 25 июля

В мире коронавирусом заболел уже 15 672 841 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 8 986 284 пациента, а умерли в результате осложнений от Covid-19 – 638 352.

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23:17 - 24 июля

24 июля на Буковине зафиксировали на 50% больше заражений, чем в последние дни.

Подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусов. Число новых больных примерно на два десятка больше, чем в предыдущие дни.

Всего лабораторный центр обработал 476 образцов. Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5 548 человек.

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22:23 - 24 июля

На Буковине позволили восстановить работу детских садов. Учреждения дошкольного образования заработают с третьего августа.

Как должны работать садики после карантина:

  • работникам и детям должны измерять температуру;
  • не использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;
  • поверхности должны дезинфицировать каждые два часа;
  • разработать график прогулок, чтобы избежать скопления детей.

С 27 июля готовность детсадов до открытия будут проверять мобильные группы. По словам санитарного врача, сейчас в области к открытию готовы только 30% садов.

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21:24 - 24 июля

В Черновицкой области позволили открыть детские сады с 3 августа.

Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Решение о возобновлении работы садиков должны принять органы местного самоуправления.

Как будут работать садики после карантина:

– работникам и детям должны измерять температуру;
– не использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;
– поверхности должны дезинфицировать каждые два часа;
– разработать график прогулок, чтобы избежать скопления, обеспечить дистанцирование детей.

С 27 июля готовность детсадов к открытию будут проверять мобильные группы.

По словам санитарного врача, сейчас в области к открытию готовы лишь 30 % садов.

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Х
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20:05 - 24 июля

Детский сад №20 Красная шапочка в Бердянске закрыли на карантин из-за подтверждения коронавируса у одной из воспитательниц учреждения.

По словам главного санитарного врача Запорожской области, женщине 26 лет, болезнь у нее проходит в легкой форме.

Известно, что перед этим она контактировала с детьми и другими работниками детсада.

Сейчас в детском саду уже проведены все противоэпидемические мероприятия, в помещениях сделана дезинфекция. А контактные дети и сотрудники находятся дома под наблюдением врачей.

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19:55 - 24 июля

Во Львове на антитела к коронавирус протестировали почти 15 тысяч жителей.

Во Львове продолжают проведение ИФА-тестирования для выявления антител к коронавирусу. Уже проведено 14 948 тестирований.

Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

Тестирование для выявления антител к коронавирус методом ИФА сейчас прошли уже 7 652 медицинских работников, 3 113 пациентов лечебных учреждений и 4 183 человека, которые контактировали с больными.

У 1 930 человек ИФА-тест оказался положительным (25,22% от всех, кто прошел тестирование). У 793 человек (10,63%) было выявлено иммуноглобулин Ig М, который может свидетельствовать об острой форме заболевания – все эти лица должны пройти ПЦР-исследование на выявление коронавирус.

У 1 137 человек (14,85%) выявлен иммуноглобулин Ig G, который может свидетельствовать о том, что человек или контактировал с коронавирусом и выработал иммунитет, или человек переболел бессимптомно или в легкой форме.

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