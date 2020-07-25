Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 25 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 525 человек. За сутки заболело еще 129 киевлян.
Кто заболел за последние сутки:
- 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет;
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет;
- 4 девочки от 1 до 17 лет;
- 4 мальчика от 6 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 596;
- Дарницкий — 1 248;
- Деснянский — 926;
- Днепровский — 873;
- Оболонский — 642;
- Печерский — 746;
- Подольский — 495;
- Святошинский — 634;
- Соломенский — 706;
- Шевченковский — 659.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 25 июля
В Украине абсолютный антирекорд по количеству больных в сутки. Коронавирус 25 июля зафиксировали в 1 106 украинцев.
Всего болеет 63 929 человек. Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611. За день умерло 19 больных, в общем 1 590 человек.
С начала пандемии зафиксировано 114 896 подозрений.