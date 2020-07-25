Пять кораблей НАТО зашли в Одессу — причина

Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в порт Одессы.
Они пришвартованы в военно-морской базе Юг в Практической гавани.
В Одессу первыми зашли румынский корвет контр-адмирал Себастьян и болгарский корвет Бодрый.
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На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты:
- испанский F101 Альваро де Базан;
- турецкий Йылдырым;
- румынский F222 Регина Мария.
Корабли в Одессу зашли для подведения итогов военных учений Sea Breeze. Они проводились последнюю неделю в Черном море.
США продают Украине катера
16 патрульных катеров Mark VI покупает Украина в Соединенных Штатах Америки. Госдепартамент и Сенат США ответили на просьбу продать согласием.
Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности. Остальные Украина сможет приобрести в США за счет оборонного бюджета.
Боевые суда построены американской компанией Safe Bи в 2015 году. Сейчас на вооружении только ВМС США. Используются прибрежными речными силами.
Источник: Думская
Фото: Думская