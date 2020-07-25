В Крым поиски Мусы Сулейманова - сына политзаключенного продолжаются уже 20 часов

На территории аннексированного Россией Крыма уже более 20 часов продолжаются поиски 3-летнего Мусы Сулейманова — сына крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова, который исчез вечером 24 июля.

Поиск ребенка начался с 18.00 24 июля, мальчика до сих пор не нашли.

Родственники и друзья семьи Сулеймана не исключают версии похищения с целью политического давления на отца пропавшего ребенка — крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова.

— Рассматривается несколько версий исчезновения. Семья не исключает версии похищения, — отметила адвокат семьи.

По данным Крымской солидарности, сейчас всех неравнодушных жителей Крыма призывают присоединиться к поискам ребенка и распространить фото мальчика.

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Угрозы оккупантов

Оккупационная “власть” Крыма угрожает украинцам, что не позволит им выехать с полуострова, если они вдруг будут пытаться пересечь админграницу по украинскому паспорту.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров опубликовала соответствующий документ, который окупанты выдают при выезде из Крыма и предупреждают, что во второй раз не выпустят.

Источник: Крымская солидарность