В Киеве за последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 129 человек. По состоянию на 25 июля в столице 7 525 инфицированных.
Однако никто не умер за день.
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В то же время за время эпидемии победили болезнь 2 748 жителей столицы, а за сутки выздоровел 81 киевлянин.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на 25 июля резко возросло количество новых случаев коронавируса. Covid-19 подтвердился у 1 106 украинцев.
Общее количество инфицированных достигло 63 929.
За время эпидемии выздоровели 35 497 пациентов, а за сутки — 611.
Умерли за это время 1 590 человек, за последний день — еще 19 больных.