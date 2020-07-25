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Факты / Украина

В Киеве за сутки Covid-19 заболели 129 человек, но никто не умер

В Киеве за последние сутки тестирование подтвердило коронавирус у 129 человек. По состоянию на 25 июля в столице 7 525 инфицированных.

Однако никто не умер за день.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В то же время за время эпидемии победили болезнь 2 748 жителей столицы, а за сутки выздоровел 81 киевлянин.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 25 июля резко возросло количество новых случаев коронавируса. Covid-19 подтвердился у 1 106 украинцев.

Общее количество инфицированных достигло 63 929.

За время эпидемии выздоровели 35 497 пациентов, а за сутки — 611.

Умерли за это время 1 590 человек, за последний день — еще 19 больных.

Источник: СНБО

Фото: Dreamstime

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