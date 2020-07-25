Владимир Зеленский взял под контроль вопрос получения Украиной вакцины от коронавируса, после ее появления.

— Даже если она будет готова в следующем году Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди, — отметил глава государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас проводятся консультации с компаниями и дипломатами из разных стран по вопросам вакцины.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о распространении инфекции, отметив, что сегодня зафиксирован еще один антирекорд заражения — 1 106 человек. Среди лидеров по количеству выявленных новых больных — Ровенская область, город Киев и Львовская область.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 25 июля резко возросло количество новых случаев коронавируса. Covid-19 подтвердился у 1 106 украинцев.

Общее количество инфицированных достигло 63 929.

За время эпидемии выздоровели 35 497 пациентов, а за сутки — 611.

Умерли за это время 1 590 человек, за последний день — еще 19 больных.