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Факты / Украина / Общество

Украина в красном списке Австрии и очередной антирекорд — карантин 25 июля

В Украины 25 июля рекордное количество больных коронавирусом. За сутки диагностировали 1 106 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 611 человек, умерло — 19.

На сегодня в Украине есть 26 842 активных случая Covid-19.

Среди регионов новый антилидер — Ровенская область (143). Второе место за Киевом (129), третье — в Львовской области (114).

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине - главные новости 25 июля 2020

В ВСУ восемь новых больных, всего лечится 155 человек.

Коронавирус в Киеве

В Киеве за последние сутки подтвердили коронавирус у 129 человек. В то же время за сутки выздоровел 81 киевлянин.

Карта поширення корнавірусу у Києві 25 липня

Фото: КМДА

Карантин в Украине

В Ровенской области в Острожской психбольнице Covid-19 подтвердили в 12 человек. Больных изолированно.

В Минздраве уточнили, что в больницах нельзя посещать только пациентов с коронавирусом. Что касается других больных — запретов не существует.

Украина в красном списке Австрии

Украина вошла в красный список Австрии. Поехать в эту страну можно, но нужна самоизоляция по приезду и отрицательный тест на коронавирус.

Всего в австрийском списке 32 страны.

Нет ограничений для медперсонала, сезонных рабочих и дипломатов.

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