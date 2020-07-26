Четвертая часть всех ПЦР-тестов на выявление Covid-19 может показывать ложный отрицательный результат.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал о процессе тестирования путем ПЦР (полимеразная цепная реакция) и выделил факторы, которые могут влиять на результат теста.

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— Для ПЦР-тестирование берется мазок из ротоглотки. Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирование может быть ложноотрицательным.

Не менее важным является процесс транспортировки биологического материала в лабораторию и соблюдение условий его отбора.

Также на брифинге Минздрава в воскресенье, 26 июля, министр сообщил об изменениях в перечне медикаментов для лечения коронавируса, которые используются в Украине.

Были изъяты препараты Лопинавир и Ритонавир, а для лечения кисневозалежних пациентов в тяжелом состоянии был добавлен препарат Дексаметазон.