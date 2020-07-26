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Факты / Украина

Второй день без смертей: в Киеве за последние сутки 95 больных Covid-19

По состоянию на утро 26 июля в Киеве обнаружили 7 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 95 — за последние сутки.

Однако умерших от Covid-19 за последний день не было. Всего в столице от осложнений болезни умерли 129 человек.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Заболели:

  • 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
  • 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
  • 6 мальчиков от 3 до 14 лет.

В частности, коронавирусом заболели двое медиков.

В госпитализации нуждались 10 пациентов.

Где больше всего случаев Covid-19 обнаружили за сутки:

  • Деснянский район — 18;
  • Шевченковский район — 13;
  • Печерский район — 11.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 26 июля зафиксировали 64849 случаев. Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.

Фото: Dreamstime

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