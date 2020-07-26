PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 25 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 1 106 человек. Всего в стране уже 63 929 случаев заражения.

С начала С конца
Прямая трансляция
08:56 - 26 июля

В Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре (ПЦУ) в Киеве обнаружен коронавирус, монастырь закрыт на карантин.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:15 - 25 июля

В Бердянске возросло количество больных коронавирусом сотрудников подстанции скорой медицинской помощи. После проведения дополнительного ПЦР-тестирование инфекцию обнаружили еще в 9 работников.

Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:10 - 25 июля

В Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре в Киеве обнаружили коронавирус, монастырь закрыли на карантин.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
17:08 - 25 июля

Президент Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
15:30 - 25 июля

Украина обеспечена всем необходимым для лечения больных коронавирусом, заверил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, с начала эпидемии закуплено почти 900 аппаратов ИВЛ, в целом в больницах первой волны насчитывается более 2,7 тыс. аппаратов, из которых в настоящее время задействовано только 170.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
14:47 - 25 июля

В Шепетовке коронавирусом заболел полицейский. Городской штаб с ликвидации последствий ЧС устанавливает круг контактных лиц.

В целом в городе зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Сейчас лечатся 15 пациентов, 14 уже выздоровели и двое умерли.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
13:10 - 25 июля

В Минздраве сказали, что на сегодняшний день нет запрета на посещение родственников в больницах, кроме учреждений, где лечат больных коронавирусом.

К посетителям нет требования об обязательном наличии теста.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
12:14 - 25 июля

В Вооруженных Силах Украины за сутки заболели 10 человек, из которых четверо госпитализированы.

Сейчас болеют 155 военных, выздоровели в целом 566 человек и умерли пятеро.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
11:01 - 25 июля
Карта распространения коронавируса в Киеве 25 июля
Карта поширення корнавірусу у Києві 25 липня

Фото: КМДА

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
10:08 - 25 июля

Львовская область в тройке лидеров по количеству новых случаев. За сутки здесь заболели 114 человек. Общее количество инфицированных достигло 8 702.

За время эпидемии умерло 227 больных и 1 919 выздоровели.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<12...202>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка