Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 26 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 620 человек. За сутки заболело еще 95 киевлян.
Кто заболел за последние сутки:
- 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
6 мальчиков от 3 до 14 лет.
В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 605;
- Дарницкий — 1 253;
- Деснянский — 944;
- Днепровский — 881;
- Оболонский — 650;
- Печерский — 757;
- Подольский — 503;
- Святошинский — 641;
- Соломенский — 714;
- Шевченковский — 672.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 25 июля
В Украине абсолютный антирекорд по количеству больных в сутки. Коронавирус 25 июля зафиксировали в 1 106 украинцев.
Всего болеет 63 929 человек. Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611. За день умерло 19 больных, в общем 1 590 человек.
С начала пандемии зафиксировано 114 896 подозрений.