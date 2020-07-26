Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 26 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 620 человек. За сутки заболело еще 95 киевлян.

Кто заболел за последние сутки:

40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

6 мальчиков от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 605;

Дарницкий — 1 253;

Деснянский — 944;

Днепровский — 881;

Оболонский — 650;

Печерский — 757;

Подольский — 503;

Святошинский — 641;

Соломенский — 714;

Шевченковский — 672.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 25 июля

В Украине абсолютный антирекорд по количеству больных в сутки. Коронавирус 25 июля зафиксировали в 1 106 украинцев.

Всего болеет 63 929 человек. Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611. За день умерло 19 больных, в общем 1 590 человек.

С начала пандемии зафиксировано 114 896 подозрений.