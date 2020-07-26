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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на утро 26 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 620 человек. За сутки заболело еще 95 киевлян.

Кто заболел за последние сутки:

  • 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
    49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
    6 мальчиков от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 605;
  • Дарницкий — 1 253;
  • Деснянский — 944;
  • Днепровский — 881;
  • Оболонский — 650;
  • Печерский — 757;
  • Подольский — 503;
  • Святошинский — 641;
  • Соломенский — 714;
  • Шевченковский — 672.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 25 июля

В Украине абсолютный антирекорд по количеству больных в сутки. Коронавирус 25 июля зафиксировали в 1 106 украинцев.

Всего болеет 63 929 человек. Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611. За день умерло 19 больных, в общем 1 590 человек.

С начала пандемии зафиксировано 114 896 подозрений.

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