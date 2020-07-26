Карантин в Украине: что происходит 26 июля

В Украине продолжается 137 день карантина, в большинстве областей действуют послабления, однако некоторые регионы остаются очагами заболеваемости Covid-19.

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, зафиксировано 920 новых случаев коронавируса.

Антилидером остается Львовская область, там Covid-19 болеет 8 832 человека. Вслед на ней — Ровенская (5 623 случая) и Черновицкая (5 592) области.

А вот статистика количества активных больных на 100 тыс. населения несколько другая:

Львовская область – 265;

Закарпатская область – 223,8;

город Киев – 159,8.

Всего от Covid-19 вылечилось 35 807 украинцев, летальных случаев — 1 605.

По состоянию на утро 26 июля в рядах ВСУ коронавирусом болеет 154 человека. За минувшие сутки Covid-19 обнаружили еще у троих военнослужащих. Сейчас на изоляции находится 429 человек.

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Коронавирус в Киеве

Статистика коронавирус в Киеве 26 июля остается стабильно высокой. Сегодня Covid-19 обнаружили у 95 человек, в том числе в двух медиков: летальных случаев нет вторые сутки подряд.

Всего коронавирус подтвердили у 7 620 киевлян, летальных случаев — 129.

Вспышку коронавируса обнаружили в общежитии КПИ им. Игоря Сикорского.

Covid-19 подтвердился у 52 курсантов института спецсвязи и защиты информации. Всего в общежитии проживает 152 курсанта.

Также коронавирус был обнаружен в Свято-Феодосиевском ставропигиальном мужском монастыре (ПЦУ): сейчас он закрыт на карантин.

Коронавирус в регионах

На Хмельнитчине вспышка коронавирус обнаружили в супермаркете АТБ в Староконстантинове. Для проведения дезинфекции работу заведения приостановили на сутки. На самоизоляции находятся 34 сотрудника.

Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 64 849 случаев коронавируса.

Умерло вследствие осложнений 1 605 пациентов, а вылечилось 35 807.

На стационаров от коронавируса лечатся 3 812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ.