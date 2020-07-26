В Министерстве здравоохранения Украины согласовали исключения препаратов Лопинавир и Ритонавир из перечня медикаментов, необходимых при лечении коронавируса.

Об этом на брифинге заявил министр Максим Степанов.

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Он отметил, что также были внесены изменения в порядке применения препарата Гидроксихлорохин. Теперь его будут использовать при состояниях средней тяжести.

Для лечения кислородно зависимых пациентов в тяжелом состоянии был добавлен препарат Дексаметазон.

Действие Гидроксихлорохин против Covid-19

17 июня на заседании ВОЗ сообщили, что препарат Гидроксихлорохин не лечит от коронавируса, ссылаясь на британские исследования.

Антималярийных препарат тестировали как лекарство от коронавируса, начиная с марта.

17 июля подтверждение заявления ВОЗ нашли в результатах исследования ученых из Университета Миннесоты (США).

Разница в протекании болезни у пациентов, употреблявших и не употреблявших Гидроксихлорохин, была почти незаметной.

В то же время побочные эффекты от препарата были обнаружены у 43% пациентов.