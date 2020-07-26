Необходимо содействие в привлечении специалистов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти 3-летнего Мусы Сулейманова.

Такое мнение высказал меджлис крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

— Место, где нашли тело мальчика, и непредвиденные обстоятельства, которые привели к смерти 3-летнего Мусы, вызывают вопросы, ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земле. Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти Мусы Сулейманова, — написал Чубаров.

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Глава Меджлиса выразил соболезнования Руслану и его семье.

— От имени Меджлиса крымскотатарского народа выражаю глубокие соболезнования Руслану и Эльзаре Сулеймановым, Мухаммеду и Асие, Сервер агьа и Зера ханум в связи с невосполнимой утратой — смертью Мусы — их сына, брата, внука.

Смерть Мусы Силийманова

Муса — сын политического заключенного, гражданского журналиста Руслана Сулейманова, незаконно арестованного российскими оккупантами в марте 2019 года по факту организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Муса Сулейманов исчез 24 июля. Его поиском занимались правоохранители, кинологи и волонтеры.

Местная полиция возбудила уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту убийства малолетнего.

26 июля в селе Строгановка под Симферополем его нашли мертвым.

Источник: Рефат Чубаров