По состоянию на 26 июля в Украине зафиксировали 64849 случаев коронавирусной инфекции. Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.
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- Винницкая область — 2549 случаев;
- Волынская область — 3560 случаев;
- Днепропетровская область — 1329 случаев;
- Донецкая область — 850 случаев;
- Житомирская область — 1709 случаев;
- Закарпатская область — 4841 случай;
- Запорожская область — 734 случая;
- Ивано-Франковская область — 4025 случаев;
- Кировоградская область — 693 случая;
- г. Киев — 7620 случаев;
- Киевская область — 3503 случая;
- Львовская область — 8832 случая;
- Луганская область — 120 случаев;
- Николаевская область — 546 случаев;
- Одесская область — 2907 случаев;
- Полтавская область — 394 случая;
- Ровенская область — 5623 случая;
- Сумская область — 430 случаев;
- Тернопольская область — 2725 случаев;
- Харьковская область — 3381 случай;
- Херсонская область — 219 случаев;
- Хмельницкая область — 1059 случаев;
- Черновицкая область — 5592 случая;
- Черкасская область — 897 случаев;
- Черниговская область — 711 случаев.
Самое большое количество активных больных на 100 тыс. населения:
- Львовская область — 265;
- Закарпатская область — 223,8;
- город Киев — 159,8.
На стационаре от коронавируса лечатся 3 812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ.
Уровень летальности составляет 2,5%.
За сутки исследовано 12 559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследования.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, вчера суточный показатель был 1 106 инфицированных. По состоянию на 25 июля общее количество заболевших в Украине достигло 63 929.
Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611.
Количество летальный случаев составило 1 590, за день умерли еще 19 больных.