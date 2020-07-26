PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Более 900 больных за сутки – сколько в Украине инфицированных Covid-19

По состоянию на 26 июля в Украине зафиксировали 64849 случаев коронавирусной инфекции. Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

  • Винницкая область — 2549 случаев;
  • Волынская область — 3560 случаев;
  • Днепропетровская область — 1329 случаев;
  • Донецкая область — 850 случаев;
  • Житомирская область — 1709 случаев;
  • Закарпатская область — 4841 случай;
  • Запорожская область — 734 случая;
  • Ивано-Франковская область — 4025 случаев;
  • Кировоградская область — 693 случая;
  • г. Киев — 7620 случаев;
  • Киевская область — 3503 случая;
  • Львовская область — 8832 случая;
  • Луганская область — 120 случаев;
  • Николаевская область — 546 случаев;
  • Одесская область — 2907 случаев;
  • Полтавская область — 394 случая;
  • Ровенская область — 5623 случая;
  • Сумская область — 430 случаев;
  • Тернопольская область — 2725 случаев;
  • Харьковская область — 3381 случай;
  • Херсонская область — 219 случаев;
  • Хмельницкая область — 1059 случаев;
  • Черновицкая область — 5592 случая;
  • Черкасская область — 897 случаев;
  • Черниговская область — 711 случаев.

Самое большое количество активных больных на 100 тыс. населения:

  • Львовская область — 265;
  • Закарпатская область — 223,8;
  • город Киев — 159,8.

На стационаре от коронавируса лечатся 3 812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ.

Уровень летальности составляет 2,5%.

За сутки исследовано 12 559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследования.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, вчера суточный показатель был 1 106 инфицированных. По состоянию на 25 июля общее количество заболевших в Украине достигло 63 929.

Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611.

Количество летальный случаев составило 1 590, за день умерли еще 19 больных.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка