По состоянию на 26 июля в Украине зафиксировали 64849 случаев коронавирусной инфекции. Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.

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Винницкая область — 2549 случаев;

Волынская область — 3560 случаев;

Днепропетровская область — 1329 случаев;

Донецкая область — 850 случаев;

Житомирская область — 1709 случаев;

Закарпатская область — 4841 случай;

Запорожская область — 734 случая;

Ивано-Франковская область — 4025 случаев;

Кировоградская область — 693 случая;

г. Киев — 7620 случаев;

Киевская область — 3503 случая;

Львовская область — 8832 случая;

Луганская область — 120 случаев;

Николаевская область — 546 случаев;

Одесская область — 2907 случаев;

Полтавская область — 394 случая;

Ровенская область — 5623 случая;

Сумская область — 430 случаев;

Тернопольская область — 2725 случаев;

Харьковская область — 3381 случай;

Херсонская область — 219 случаев;

Хмельницкая область — 1059 случаев;

Черновицкая область — 5592 случая;

Черкасская область — 897 случаев;

Черниговская область — 711 случаев.

Самое большое количество активных больных на 100 тыс. населения:

Львовская область — 265;

Закарпатская область — 223,8;

город Киев — 159,8.

На стационаре от коронавируса лечатся 3 812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ.

Уровень летальности составляет 2,5%.

За сутки исследовано 12 559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследования.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, вчера суточный показатель был 1 106 инфицированных. По состоянию на 25 июля общее количество заболевших в Украине достигло 63 929.

Выздоровели с начала эпидемии 35 497 пациентов, а за сутки — 611.

Количество летальный случаев составило 1 590, за день умерли еще 19 больных.