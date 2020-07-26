В Институте спецсвязи и защиты информации Национального технического университета КПИ им. Игоря Сикорского вспышка коронавируса.

Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на и.о. директора Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергея Чумака.

Он заявил, что в одно из общежитий зафиксировали 52 случая Covid-19.

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— Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестовали еще 61 курсанта, которые были контактными с заболевшими. Среди них сегодня — 48 положительных результатов исследования методом ПЦР, — рассказал Чумак.

Всего в общежитии проживает 152 курсанта.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 26 июля зафиксировали 64849 случаев. Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.