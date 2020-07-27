В понедельник, 27 июля, в Запорожской области синоптики прогнозируют грозы, а местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Днем температура будет достигать 27-32 градусов, ночью ожидается от 17 до 22 градусов.

Также до конца дня в Бердянске продлится дождь с грозой. 28 и 29 июля в Бердянске осадков не ожидается, температура будет от 22 до 27 градусов.

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28 июля в Запорожской области синоптики обещают днем кратковременные дожди и местами грозы. Ночью осадков не ожидается. Температура днем будет достигать 30-35 градусов, ночью жара спадет до 16-21 градуса.

Однако уже 29 июля осадков не предвидится, будет переменная облачность. Температура воздуха днем будет от 30 до 35 градусов, ночью от 16 до 21.

Непогода в Бердянске

В Запорожской области в Бердянске из-за ливней с грозами 27 июля остановился транспорт. Из-за высокого уровня воды, выше колен, люди не могут перейти дорогу.

Также из-за непогоды обесточены микрорайоны Коса, Военный городок и частично Нагорная часть в районе улицы Софиевской.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электричества.