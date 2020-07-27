По состоянию на 27 июля, в Украине зафиксировали 65 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки — 807.
В стране 1 616 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.
36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.
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Где наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения:
- Львовская область — 264,3;
- Закарпатская область — 226,4;
- Киев — 162.
На стационаре лечатся 3 977 человек, 82 из них подключены к аппарату ИВЛ.
Уровень летальности в Украине 2,5%.
Где самый высокий уровень летальности:
- Кировоградская область — 4,9%;
- Черкасская область — 4%;
- Черновицкая область — 3,8%.
Количество больных в регионах:
- Винницкая область — 2589 случаев;
- Волынская область — 3616 случаев;
- Днепропетровская область — 1330 случаев;
- Донецкая область — 850 случаев;
- Житомирская область — 1723 случая;
- Закарпатская область — 4874 случая;
- Запорожская область — 750 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4121 случай;
- Кировоградская область — 695 случаев;
- г. Киев — 7690 случаев;
- Киевская область — 3548 случаев;
- Львовская область — 8952 случая;
- Луганская область — 120 случаев;
- Николаевская область — 559 случаев;
- Одесская область — 2960 случаев;
- Полтавская область — 394 случая;
- Ровенская область — 5701 случай;
- Сумская область — 445 случаев;
- Тернопольская область — 2773 случая;
- Харьковская область — 3431 случай;
- Херсонская область — 220 случаев;
- Хмельницкая область — 1059 случаев;
- Черновицкая область — 5634 случая;
- Черкасская область — 902 случая;
- Черниговская область — 720 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 26 июля в Украине зафиксировали 64849 случаев.
Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.
Уровень летальности составляет 2,5%.
За сутки исследовано 12 559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследования.