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Факты / Украина

Суточный показатель упал: сколько в Украине больных коронавирусом

По состоянию на 27 июля, в Украине зафиксировали 65 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки — 807.

В стране 1 616 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Где наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения:

  • Львовская область — 264,3;
  • Закарпатская область — 226,4;
  • Киев — 162.

На стационаре лечатся 3 977 человек, 82 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Уровень летальности в Украине 2,5%.

Где самый высокий уровень летальности:

  1. Кировоградская область — 4,9%;
  2. Черкасская область — 4%;
  3. Черновицкая область — 3,8%.

Количество больных в регионах:

  • Винницкая область — 2589 случаев;
  • Волынская область — 3616 случаев;
  • Днепропетровская область — 1330 случаев;
  • Донецкая область — 850 случаев;
  • Житомирская область — 1723 случая;
  • Закарпатская область — 4874 случая;
  • Запорожская область — 750 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4121 случай;
  • Кировоградская область — 695 случаев;
  • г. Киев — 7690 случаев;
  • Киевская область — 3548 случаев;
  • Львовская область — 8952 случая;
  • Луганская область — 120 случаев;
  • Николаевская область — 559 случаев;
  • Одесская область — 2960 случаев;
  • Полтавская область — 394 случая;
  • Ровенская область — 5701 случай;
  • Сумская область — 445 случаев;
  • Тернопольская область — 2773 случая;
  • Харьковская область — 3431 случай;
  • Херсонская область — 220 случаев;
  • Хмельницкая область — 1059 случаев;
  • Черновицкая область — 5634 случая;
  • Черкасская область — 902 случая;
  • Черниговская область — 720 случаев.

Карта поширення коронавірусу в Україні

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 26 июля в Украине зафиксировали 64849 случаев.

Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.

Уровень летальности составляет 2,5%.

За сутки исследовано 12 559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследования.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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