По состоянию на 27 июля, в Украине зафиксировали 65 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки — 807.

В стране 1 616 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.

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Где наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения:

Львовская область — 264,3;

Закарпатская область — 226,4;

Киев — 162.

На стационаре лечатся 3 977 человек, 82 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Уровень летальности в Украине 2,5%.

Где самый высокий уровень летальности:

Кировоградская область — 4,9%; Черкасская область — 4%; Черновицкая область — 3,8%.

Количество больных в регионах:

Винницкая область — 2589 случаев;

Волынская область — 3616 случаев;

Днепропетровская область — 1330 случаев;

Донецкая область — 850 случаев;

Житомирская область — 1723 случая;

Закарпатская область — 4874 случая;

Запорожская область — 750 случаев;

Ивано-Франковская область — 4121 случай;

Кировоградская область — 695 случаев;

г. Киев — 7690 случаев;

Киевская область — 3548 случаев;

Львовская область — 8952 случая;

Луганская область — 120 случаев;

Николаевская область — 559 случаев;

Одесская область — 2960 случаев;

Полтавская область — 394 случая;

Ровенская область — 5701 случай;

Сумская область — 445 случаев;

Тернопольская область — 2773 случая;

Харьковская область — 3431 случай;

Херсонская область — 220 случаев;

Хмельницкая область — 1059 случаев;

Черновицкая область — 5634 случая;

Черкасская область — 902 случая;

Черниговская область — 720 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 26 июля в Украине зафиксировали 64849 случаев.

Из них 920 выявлено за минувшие сутки, 15 пациентов умерли, 310 человек выздоровели.

Уровень летальности составляет 2,5%.

За сутки исследовано 12 559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследования.