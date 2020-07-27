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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине ввели 12 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Свою работу приостановили учебные заведения, ТРЦ, рынки, магазины, фитнес-центры, клубы, библиотека и другие общественные заведения — работали только объекты критической инфраструктуры.

Также Украина закрыла небо и ввела тотальный масочный режим с рекомендованной социальной дистанцией.

С 11 мая в Украине заработали первые ослабление карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

С 22 мая в Украине начался адаптивный карантин, когда власти на местах решают об ослаблении или усилении ограничительных мер.

Сначала Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля, а затем до 31 августа.

По состоянию на 27 июля в Украине за сутки обнаружили коронавирус у 807 человек. Всего в стране уже 65 656 случаев заражения.

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10:36 - 27 июля

В Минздраве констатируют снижение заболеваемости коронавирусом среди врачей втрое.

– Если посмотреть на ситуацию в начале апреля, то из общего количества больных около 20% были медработники. Мы кардинально изменили эту ситуацию – в июне-июле из общего количества больных этот показатель составляет от 6% до 7%, и он постоянно снижается, – заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он объяснил это тем, что медиков обеспечили средствами индивидуальной защиты и согласовали правила инфекционного контроля.

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10:32 - 27 июля

В Киеве больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 13, в Дарницком — 12 и в Соломенском районе — 9 случаев.

коронавірус 27 липня у Києві

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09:44 - 27 июля

В Киеве зафиксировано 7 690 случаев инфицирования коронавирусом с начала эпидемии, а за последние сутки — 70.

Всего умерло 129 пациентов и 2748 — выздоровели.

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09:32 - 27 июля

Коронавирус в регионах Украины:

  • Винницкая область — 2589 случаев;
  • Волынская область — 3616 случаев;
  • Днепропетровская область — 1330 случаев;
  • Донецкая область — 850 случаев;
  • Житомирская область — 1723 случая;
  • Закарпатская область — 4874 случая;
  • Запорожская область — 750 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 4121 случай;
  • Кировоградская область — 695 случаев;
  • г. Киев — 7690 случаев;
  • Киевская область — 3548 случаев;
  • Львовская область — 8952 случая;
  • Луганская область — 120 случаев;
  • Николаевская область — 559 случаев;
  • Одесская область — 2960 случаев;
  • Полтавская область — 394 случая;
  • Ровенская область — 5701 случай;
  • Сумская область — 445 случаев;
  • Тернопольская область — 2773 случая;
  • Харьковская область — 3431 случай;
  • Херсонская область — 220 случаев;
  • Хмельницкая область — 1059 случаев;
  • Черновицкая область — 5634 случая;
  • Черкасская область — 902 случая;
  • Черниговская область — 720 случаев.

Карта поширення коронавірусу в Україні

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09:20 - 27 июля

В Украине 807 новых случаев коронавируса, в общем — 65 656.

За последние сутки выздоровели 315 украинцев, с начала эпидемии — 36 122.

Жертвами вируса стали уже 1 616 больных, а за последний день — 11 человек.

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08:34 - 27 июля

Во Львовской области 120 положительных тестов на коронавирус за последние сутки. Общее количество случаев с начала эпидемии — 8 952.

За это время умерло 238 больных и 2 070 выздоровели.

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08:24 - 27 июля

В центральном аппарате Гослесагентства вспышка коронавируса — заболели трое сотрудников.

Уже всем, кто там работает, сдали ПЦР-тесты. После этого вирус подтвердился еще у пяти.

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07:13 - 27 июля

Нидерланды ввели обязательный двухнедельный карантин для граждан, которые возвращаются из стран красной зоны. К ним относится и Украина.

При этом самоизоляция обязательна даже если нетникаких симптомов.

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22:19 - 26 июля

В Украине по состоянию на 26 июля к ослаблению карантина не готовы 9 областей.

В частности, пока не готовы к ослаблению карантина в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

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21:39 - 26 июля

Ивано-Франковский футзальный клуб Ураган в полном составе ушел на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса. Коронавирус подтвердили у 12 человек.

Тренерский штаб, административный персонал, игроки основной и дублирующей команд прошли плановое ПЦР-тестирование на выявление коронавируса.

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