По состоянию на утро 27 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 690 человек. За сутки заболело еще 70 киевлян.

Кто заболел за последние сутки:

25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет;

39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Голосеевский — 611;

Дарницкий — 1 265;

Деснянский — 957;

Днепровский — 888;

Оболонский — 656;

Печерский — 764;

Подольский — 506;

Святошинский — 644;

Соломенский — 723;

Шевченковский — 676.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 27 июля

По состоянию на 27 июля коронавирус в Украине зафиксировали у 65 656 человек. За сутки — 807.

В стране 1 616 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.