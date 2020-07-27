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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на утро 27 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 690 человек. За сутки заболело еще 70 киевлян.

Кто заболел за последние сутки:

  • 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет;
  • 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
  • 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Голосеевский — 611;
  • Дарницкий — 1 265;
  • Деснянский — 957;
  • Днепровский — 888;
  • Оболонский — 656;
  • Печерский — 764;
  • Подольский — 506;
  • Святошинский — 644;
  • Соломенский — 723;
  • Шевченковский — 676.

коронавірус 27 липня у Києві

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине 27 июля

По состоянию на 27 июля коронавирус в Украине зафиксировали у 65 656 человек. За сутки — 807.

В стране 1 616 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.

36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.

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