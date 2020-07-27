По состоянию на утро 27 июля коронавирус в Киеве обнаружили у 7 690 человек. За сутки заболело еще 70 киевлян.
Кто заболел за последние сутки:
- 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет;
- 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
- 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Голосеевский — 611;
- Дарницкий — 1 265;
- Деснянский — 957;
- Днепровский — 888;
- Оболонский — 656;
- Печерский — 764;
- Подольский — 506;
- Святошинский — 644;
- Соломенский — 723;
- Шевченковский — 676.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине 27 июля
По состоянию на 27 июля коронавирус в Украине зафиксировали у 65 656 человек. За сутки — 807.
В стране 1 616 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.
36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.