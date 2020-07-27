Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля

27 июля во Офисом президента Украины начался митинг Нет-капитуляции в поддержку украинской армии во времена перемирия.
На входе у людей проверяют вещи, чтобы не было взрывчатки. Допуск свободный.
На акцию по состоянию на 19.20 пришло около тысячи человек.
Митинг начали с минуты молчания по погибшим героям.
На митинге присутствовал отец погибшего военнослужащего Ярослава Журавля, который погиб от ранений на Донбассе, когда враг не дал его эвакуировать.
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Расстрел группы военных на Донбассе
13 июля под Зайцевым боевики расстреляли украинскую группу, которая пыталась забрать тело погибшего украинского бойца.
Враг сознательно расстрелял украинских военных, которые были в белых шлемах и жилетах.
Вследствие обстрела погибли военный медик и сержант разведвзвода. Последний еще был жив после ранения, но боевики несколько дней не давали возможности его эвакуировать.
Фото: Ольга Чайко, Факты ICTV