Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля

27 июля во Офисом президента Украины начался митинг Нет-капитуляции в поддержку украинской армии во времена перемирия.

На входе у людей проверяют вещи, чтобы не было взрывчатки. Допуск свободный.

На акцию по состоянию на 19.20 пришло около тысячи человек.

  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
  • Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля
Митинг в поддержку армии под ОП: пришел отец погибшего воина Журавля / 5 фотографий

Митинг начали с минуты молчания по погибшим героям.

На митинге присутствовал отец погибшего военнослужащего Ярослава Журавля, который погиб от ранений на Донбассе, когда враг не дал его эвакуировать.

Читайте: Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Лисичанске

Расстрел группы военных на Донбассе

13 июля под Зайцевым боевики расстреляли украинскую группу, которая пыталась забрать тело погибшего украинского бойца.

Враг сознательно расстрелял украинских военных, которые были в белых шлемах и жилетах.

Вследствие обстрела погибли военный медик и сержант разведвзвода. Последний еще был жив после ранения, но боевики несколько дней не давали возможности его эвакуировать.

Фото: Ольга Чайко, Факты ICTV

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка