Заключенные в Ужгородском СИЗО, нарушая правила пребывания в одиночных камерах, устроили совместное застолье с элитным алкоголем.

Фотографии, на которых фигурирует Евгений Дребитко по кличке “Женя Белый”, который проходит по делу о наезде на полицейского и вымогательстве в Ужгороде, опубликовал журналист Виталий Глагола.

По его словам, свои “райские” будни заключенные сняли сами. На фото видно, что ужин мужчины запивали ирландским виски и чешским пивом.

Не отказывают заключенным в Ужгородском СИЗО и в пользовании телефонами с интернетом, добавил журналист.

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”Рай” в Ужгородском СИЗО: журналист показал застолье заключенных с элитным алкоголем / 4 фотографии

Платные камеры СИЗО

Минюст на днях запустил услугу подарочного сертификата на пользование платными камерами в СИЗО.

На сайте ведомства можно выбрать количество дней и следственный изолятор, в котором заключенный получит камеру с улучшенными условиями содержания.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, деньги от платных камер СИЗО пойдут на ремонт бесплатных камер.

Фото: Виталий Глагола