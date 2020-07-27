Как идет процесс выздоровления от коронавируса в Украине

Пандемия Covid-19 в разной степени коснулась каждого, а о симптомах коронавируса ежедневно появляется все больше новой информации.

Во время просмотра статистики в Украине не все задумываются о том, что после болезни пациентов ожидает длительный период выздоровления.

Факты ICTV решили узнать, почему период реабилитации после коронавируса может затянуться надолго и как чувствуют себя пациенты, переболевшие Covid-19.

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Одессит Максим Головкин заболел коронавирусом в начале марта, находясь в США. Первым симптомом стала повышенная температура, а после прилета в Украину он почувствовал недомогание в правом боку.

После обследований Максиму поставили диагноз двусторонняя пневмония.

Позже в своих соцсетях парень сообщил, что через 50 дней с начала самоизоляции тест показал отрицательный результат.

Однако после выздоровления у парня осталось несколько симптомов.

— С момента болезни прошло уже четыре месяца. У меня остались фиброз в легких и нарушения терморегуляции. Если в комнате тепло, у меня сразу поднимется температура, и наоборот – там, где холодно, она будет снижаться. То есть, мой организм перестал регулировать температуру на уровне 36,6°.

Максиму сказали, что это осложнения от воспаления легких. Также у него появилась хроническая усталость.

— Врачи прогнозируют, что эти симптомы исчезнут не раньше, чем через год. Фиброз мне посоветовали лечить в Швейцарии, но сейчас это физически невозможно, потому что границы закрыты. А терморегуляция должна исчезнуть сама.

Парень также отреагировал на распространенное мнение о том, что коронавирус — это чей-то хитрый заговор.

— Могу сказать точно, что коронавирус таки существует. Болел я, болели члены моей семьи. Двое знакомых (в возрасте до 40 лет), к сожалению, вирус не одолели.

Максим убежден, что все зависит от того, насколько организм человека приспособлен и готов к борьбе с вирусом.

Известный инфекционист Вадим Аристов прогнозирует, что у части пациентов с Covid-19 реабилитация может затянуться на месяцы и даже годы.

— Covid-19 – это болезнь, которая вызывает системные сдвиги в человеческом организме. Сейчас у ученых нет точного ответа, какой должна быть реабилитация после коронавируса.

Он подметил, что на один день пребывания в реанимации больного Covid-19 потом приходится в среднем 7 дней реабилитации. Пациенты могут находиться в реанимации от 3 до 6 недель.

Процесс выздоровления от коронавируса почти полностью совпадает с синдромом хронической усталости. В свою очередь, это может вызвать появление острого респираторного дистресс синдрома.

Среди главных симптомов, которые могут остаться после выздоровления от коронавируса, инфекционист выделил:

затрудненное дыхание;

чувство слабости во время долгой ходьбы или бега;

изменения неврологического состояния (туман в голове, рассеянность, быстрая утомляемость);

психические нарушения (посттравматическое стрессовое расстройство, приступы депрессии, тревожность).

Также могут появиться изменения в работе легких, почек, печени и сердца, что уже напрямую связано с воспалением.

— Если человек, который выздоровел от Covid-19, не пройдет нужной реабилитации, есть большие шансы, что в будущем она не сможет заниматься умственным трудом. Важно понимать, что реабилитацией пациентов должны заниматься не инфекционисты, а неврологи и реабилитологи.

Обсуждая летальные случаи, Вадим Аристов отметил, что большинство составляют пожилые люди с диабетом, легочными и сердечными заболеваниями, онкозаболеваниями и особенностями иммунной системы.

— Большинство пациентов с продолжительной реабилитацией, скорее всего, имели определенные особенности в работе нервной системы или иммунитетом еще до заболевания.

О том, появляется ли иммунитет у людей, переболевших коронавирусом, по мнению Аристова, говорить еще рано. Ряд исследований опровергает эту теорию, однако для точных выводов должно пройти больше времени.

Фото: ma777kc, Vadym Aristov