Похорон Мусы Сулейманова: в Крыму хоронят ребенка

27 июля в Строгановке в аннексированном Россией Крыму хоронят 3-летнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова

3-летний Муса Сулейманов был найден мертвым в сливной яме возле дома.

Отец ребенка на похоронах не присутствовал.

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С 28 марта он находится под стражей. Его обвиняют в причастности к организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в РФ.























В Крыму хоронят 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова / 6 фотографий

Смерть Мусы Сулейманов

24 июля Муса Сулейманов исчез в родном селе Строгановка под Симферополем. На его поиски бросились правоохранители, кинологи и волонтеры.

По факту убийства малолетнего было возбуждено уголовное дело.

26 июля его нашли мертвым в сливной яме возле дома.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о необходимости в привлечении специалистов с целью установления объективных причин и обстоятельств смерти ребенка.

Источник: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность