Похорон Мусы Сулейманова: в Крыму хоронят ребенка

27 июля в Строгановке в аннексированном Россией Крыму хоронят 3-летнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова
3-летний Муса Сулейманов был найден мертвым в сливной яме возле дома.
Отец ребенка на похоронах не присутствовал.
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С 28 марта он находится под стражей. Его обвиняют в причастности к организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена в РФ.
Смерть Мусы Сулейманов
24 июля Муса Сулейманов исчез в родном селе Строгановка под Симферополем. На его поиски бросились правоохранители, кинологи и волонтеры.
По факту убийства малолетнего было возбуждено уголовное дело.
26 июля его нашли мертвым в сливной яме возле дома.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о необходимости в привлечении специалистов с целью установления объективных причин и обстоятельств смерти ребенка.
Источник: Крымская солидарность
Фото: Крымская солидарность