27 июля коронавирус в Киеве зафиксировали у 70 человек. За последние сутки никто не выздоровел, летальных исходов от осложнений вызванных коронавирусом также нет.
Заболели:
- 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет;
- 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
- 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 13, в Дарницком — 12 и в Соломенском районе — 9 случаев.
По состоянию на 27 июля в Киеве коронавирусом заболели 7 690 человек. В больницы с подозрениями на Covid-19 обратились 16 616 пациентов.
За все время пандемии вылечились 2 748 человек. Умерли 129 пациентов.
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Сейчас Киев занимает второе место в Украине по количеству больных коронавирусом. Больше всего случаев фиксируют во Львовской области – 8 952.
В Киевской области коронавирус зафиксировали у 3 548 человек.
Статистика коронавируса на Украине на 27 июля говорит о том, что зафиксировано 65 656 случаев Covid-19. За сутки заболели 807 человек. В стране 1616 человек умерли от осложнений, которые вызвал коронавирус.
36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315. Всего проведено 970 705 тестирований методом ПЦР.