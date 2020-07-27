У советника Трампа подтвердили коронавирус — Bloomberg

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заболел коронавирусом.

Один из приближенных чиновников Дональда Трампа с конца прошлой недели находиться дома, сообщило агентство Bloomberg.

О’Брайен заразился коронавирусом после семейного обеда и самоизолировался дома.

В то же время он продолжает работать в Совете национальной безопасности и выполняет большую часть своей работы онлайн.

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В Белом доме не комментируют эту информацию.

О’Брайен стал самым высоким должностным лицом администрации Трампа, который подхватил коронавирус. Сейчас неизвестно, имел ли он контакты с Трампом.

Трамп призывает носить маски

Президент США Дональд Трамп пока считает, что ношение защитной маски является проявлением патриотизма. Но прежде он отказывался носить ее и заявлял, что он похож на героя вестерна.

На вопрос, почему он не использует средства защиты, Трамп ответил, что абсолютно все, кто подходит к нему, проходят обязательное тестирование на Covid-19.