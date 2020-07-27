У советника Трампа подтвердили коронавирус — Bloomberg

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заболел коронавирусом.
Один из приближенных чиновников Дональда Трампа с конца прошлой недели находиться дома, сообщило агентство Bloomberg.
О’Брайен заразился коронавирусом после семейного обеда и самоизолировался дома.
В то же время он продолжает работать в Совете национальной безопасности и выполняет большую часть своей работы онлайн.
Читайте: Вся правда о Трампе: США в ожидании выхода скандальной книги
В Белом доме не комментируют эту информацию.
О’Брайен стал самым высоким должностным лицом администрации Трампа, который подхватил коронавирус. Сейчас неизвестно, имел ли он контакты с Трампом.
Трамп призывает носить маски
Президент США Дональд Трамп пока считает, что ношение защитной маски является проявлением патриотизма. Но прежде он отказывался носить ее и заявлял, что он похож на героя вестерна.
На вопрос, почему он не использует средства защиты, Трамп ответил, что абсолютно все, кто подходит к нему, проходят обязательное тестирование на Covid-19.