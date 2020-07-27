PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

У советника Трампа подтвердили коронавирус — Bloomberg

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заболел коронавирусом.

Один из приближенных чиновников Дональда Трампа с конца прошлой недели находиться дома, сообщило агентство Bloomberg.

О’Брайен заразился коронавирусом после семейного обеда и самоизолировался дома.

В то же время он продолжает работать в Совете национальной безопасности и выполняет большую часть своей работы онлайн.

Читайте: Вся правда о Трампе: США в ожидании выхода скандальной книги

В Белом доме не комментируют эту информацию.

О’Брайен стал самым высоким должностным лицом администрации Трампа, который подхватил коронавирус. Сейчас неизвестно, имел ли он контакты с Трампом.

Трамп призывает носить маски

Президент США Дональд Трамп пока считает, что ношение защитной маски является проявлением патриотизма. Но прежде он отказывался носить ее и заявлял, что он похож на героя вестерна.

На вопрос, почему он не использует средства защиты, Трамп ответил, что абсолютно все, кто подходит к нему, проходят обязательное тестирование на Covid-19.

Источник: Bloomberg

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка