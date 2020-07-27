Между Венгрией и Украиной возник языковой конфликт. Все связано с тем, что на территории Закарпатья проживает часть венгров, дети которых ходят в украинские школы.

Фактически с начала независимости правительство не занималось вопросом украинского образования в этом регионе. Большинство школ на Закарпатье финансируется Венгрией и все обучение проходит на венгерском.

Три года назад правительство Украины попытался изменить ситуацию и Верховная Рада приняла закон об образовании, в котором все без исключения школы обязаны преподовать на украинском с 5 класса.

Закон вызвал возмущение стран-соседей и под их давлением Украина его изменила. Но несмотря на существенные уступки, Будапешту этого оказалось мало и венгерские чиновники предложили сделать изучение украинского языка на Закарпатье факультативным.

Венгрия выдает украинцам в Закарпатье свои паспорта, угрожает Украине ограничить сближение с ЕС и блокирует заседания Украина-НАТО.

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Этот конфликт вызвал возмущение граждан, которые видят сходство в действиях венгров с россиянами, которые ведут войну на Востоке Украины.

Тем более, что конфликт с Киевом удобный Будапешта для отношений с Москвой. Венгрия участвует в газовых проектах России, таких как Турецкий поток. И вдобавок к тому, россияне строят там новые энергоблоки для единой атомной станции в государстве.

На первый взгляд действия Венгрии напоминают Россию, которая паспортизует абхазов в Грузии, жителей Приднестровья в Молдове или Донбасса в Украине. Однако политологи считают, что украинских венгров вряд используют для перераспределения границ. Да и они сами не прочь изучать украинский язык.

Но на Закарпатье все же не обходится без конфликтов. Недавно там группа граждан Украины собирала подписи в поддержку петиции об отмене условий Трианонского мирного договора, согласно которому в 1920 году от Королевства Венгрия отошла часть земель современной Закарпатской области.

Для анкетирования они напечатали бюллетени, содержащие призывы к нарушению территориальной целостности Украины, сообщили в Службе безопасности Украины.