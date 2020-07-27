Участники украинского творческого коллектива Mozgi назвали места для отдыха в Украине летом 2020 года.

По словам Вадима Федорова (творческий псевдоним — Дядя Вадя), каждый украинец должен посетить озеро Бучак Каневского района Черкасской области.

— Это волшебное место. Я думаю, там стоит побывать каждому, — отметил Вадим Федоров.

А вот Алексей Загородний (творческий псевдоним — Позитив) посоветовал посетить Закарпатье.

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— Мне очень нравится Закарпатье, прекрасное место для кемпинга, — добавил он.

Алексей Потапенко (творческий псевдоним — Потап) назвал реку Десну. Свой выбор он объяснил оригинально.

— Сейчас прекрасно поехать на реку Десну — подлечить десну, — пошутил рэпер.

Отдых в Украине 2020

Из-за пандемии коронавируса и карантина большинство курортов пока остаются недоступными для украинцев. Но они могут путешествовать по стране и открывать для себя ее природные и архитектурные объекты.

В Украине есть морские курорты, среди которых — Одесса, Затока, Железный Порт и Кирилловка, а также Карпаты — рай для ценителей походов в горы и активного отдыха.

Подробную информацию об отдыхе в Украине 2020, достопримечательностях и ценах смотрите в материалах Фактов ICTV.