Как оплатить штраф ПДД

Какие установлены сроки для оплаты штрафов за нарушение ПДД?
Если сотрудник патрульной полиции выписал штраф за нарушение правил дорожного движения, или же пришло письмо счастья с использованием камер видеофиксации, необходимо погасить его как можно быстрее.
По закону у нарушителя есть пятнадцать дней, чтобы перечислить средства на счет Государственной фискальной службы Украины. В течение десяти дней с момента фиксации нарушения у автовладельца есть возможность обжаловать штраф.
Если нарушение было зафиксировано камерой видеонаблюдения, то можно получить скидку 50% на оплату, если средства будут перечислены в течение десяти дней с момента получения письма счастья.
Какая ответственность предусмотрена за неуплату штрафа ПДД?
Если оплата штрафа не будет произведена в течение пятнадцати дней, его размер удвоится. Если средства не поступят на счет Государственной фискальной службы, взысканием штрафа займется Исполнительная служба. В ее компетенции – наложить арест на транспортное средство, недвижимость и т. п.
Как есть способы оплаты штрафа за нарушение ПДД?
Предусмотрено несколько способов, как оплатить штраф за нарушение ПДД.
На месте нарушения сотруднику патрульной полиции
Если нарушение зафиксировано сотрудником патрульной полиции, и у него с собой есть терминал, штраф можно оплатить банковской картой. Не передавайте полицейскому наличные, так как это приравнивается к взятке.
Банковский платеж
Оплату штрафов принимают в кассах любого банка. Можно погасить платеж наличными или средствами на карте. Учтите, что каждый банк устанавливает дополнительно комиссию за платежную операцию.
Терминалы самообслуживания
В большинстве терминалов самообслуживания также предусмотрена функция погашения штрафов за нарушение ПДД. Найдите соответствующий раздел, укажите реквизиты постановления о штрафе и внесите платеж банковской картой или наличными.
Смартфон
Разработаны мобильные сервисы, которые предназначены для оплаты штрафов. Среди самых популярных – официальный Telegram-бот Штрафи ПДР и официальное мобильное приложение Штрафи ПДР.
Интернет-банк
Все крупные банки разрабатывают мобильный и интернет-банкинг с огромным количеством финансовых услуг, среди которых – оплата штрафов.
Электронные платежные сервисы
Госказначейство принимает оплаты через электронные платежные сервисы – Portmone и IPay.ua. Это один из наиболее быстрых, удобных и выгодных способов с минимальной комиссией.
Сайт ДП Инфотех Министерства внутренних дел Украины
На сайте есть онлайн-форма, в которой необходимо указать стандартные реквизиты и совершить платеж.
Какие реквизиты нужно указать для погашения штрафа за нарушение ПДД?
Чтобы совершить платеж, необходимо знать:
- код ЕГРПОУ и счет IBAN управления Госказначейства в Киеве или в одной из областей Украины, где было совершено нарушение;
- серия и шести- или семизначный номер постановления о нарушении;
- Ф. И. О. и контактные данные плательщика.
Как оплатить штраф ПДД через платежную систему Portmone?
Оплата штрафа за нарушение ПДД через платежную систему Portmone занимает всего 1–2 минуты. Компания принимает платежи круглосуточно и имеет заключенные договора с Государственной фискальной службой Украины, поэтому средства гарантированно будут перечислены государственным органам. Еще одно преимущество оплаты штрафов через Portmone – отсутствие скрытых комиссий.
Чтобы выполнить платеж:
1. Перейдите на сервис в раздел Оплата штрафа за нарушение ПДД.
2. Выберите управление Госказначейства, которое указано в постановлении о штрафе. На экране появятся реквизиты для оплаты – номер ЕГРПОУ и счет IBAN. Проверьте цифры.
3. Укажите серию и номер постановления о штрафе.
4. Заполните персональные данные: Ф. И. О., адрес электронной почты, номер мобильного.
5. Укажите сумму к оплате.
6. Укажите реквизиты банковской карты для списания средств: номер, срок действия, CVV/CVC код.
Сервис взимает комиссию в размере 2% от суммы платежа (не менее 5 грн). После совершения операции Portmone пришлет на электронную почту квитанцию. Средства на счет Государственной фискальной службы поступят на следующий банковский день после совершения оплаты.
Как долго нужно хранить квитанцию об оплате?
Квитанцию о погашении штрафа желательно хранить в течение трех лет или до момента переоформления транспортного средства на другого владельца. Так вы сможете предоставить подтверждение об оплате в случае ошибки или утери данных.