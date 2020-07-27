Минздрав разделил страны мира на красную и зеленую зоны по критерию количества активных случаев коронавируса.

Так, до красной зоны попали страны, где количество больных — 60 человек на 100 тыс. населения.

Согласно списку, украинцам не рекомендуют посещать США, Бразилию, Россию, Португалию, Францию, Беларусь.

С полным списком стран можно ознакомиться ниже.

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А вот в зеленой зоне оказались соседние Польша и Чехия, а также туристические страны Египет и Турция.

Украина, по информации Минздрава, оказалась в красной зоне, в стране показатель больных — 62,3 случаев на 100 тыс. населения.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине на 24 июля свидетельствует о 62 823 больных.

С начала эпидемии выздоровели 34 886 пациентов, а за сутки — 886. От осложнений Covid-19 за день умерло 20 больных, в общем 1 571 человек.

Сейчас болеют 26 366 украинцев, с начала эпидемии зафиксировано 113 589 подозрений.