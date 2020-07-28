Карантин в Украине - главные новости 28 июля 2020

В Украине не улучшается эпидситуация: 28 июля в стране снова зафиксировали большой суточный прирост больных коронавирусом. Новые случаи инфицирования есть и среди нардепов — заболел член партии Слуга народа Даниил Гетманцев.

В то же время страна не спешит выходить из карантина: меры продлены до конца лета, хотя некоторые послабления в различных сферах наблюдаются.

Во вторник, 28 июля, коронавирус подтвердили у 66 575 человек, за сутки — 919 новых случаев.

Самая сложная эпидситуация традиционно во Львовской (9 099 случаев), Черновицкой (5 692 случая) и Ровенской (5 784 случая) областях.

Не улучшается эпидситуация и в столице: в целом в Киеве — 7 800 подтвержденных случаев инфицирования Covid-19, за сутки — 110 новых.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе города — 1 277 больных.

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Случай заболевания коронавирусом подтвердили и среди нардепов: заболел член партии Слуга народа и глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

В то же время в ООН рассказали, что почти 90% случаев инфицирования Covid-19 фиксируют у жителей крупных городов. В крупных населенных пунктах люди чаще и умирают от вируса.

— Согласно имеющимся показателям, плохое качество воздуха связано с более высоким уровнем смертности от коронавируса, — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, нужно обращать внимание на вопрос экологии.

Несмотря на сложную эпидситуацию, в Украине возобновляют работу учреждений и движение транспорта.

Так, с 1 августа должны заработать детские лагеря, сообщили в Минздраве. Но их откроют только в тех регионах, где фиксируется улучшение ситуации.

А в Укрзализныци заявили о возобновлении движения еще 17 поездов. Они будут курсировать в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Коронавирус в Украине

За время пандемии в Украине от коронавируса умерло 1 629 человек, за сутки — 13 пациентов.

В то же время выздороветь удалось 36 744 украинцам, за сутки — 622 людям.

По статистике, в Украине коронавирусом чаще болеют женщины, чем мужчины.