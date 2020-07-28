Вступительная кампания 2020 в Украине начнется 1 августа.

По информации МОН, с этой даты абитуриенты смогут регистрировать свои электронные кабинеты.

Прием заявлений начнется с 13 августа и продлится до 22 августа. Те, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО, смогут подать документы до 16 августа.

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Даты вступительных экзаменов и творческих конкурсов:

на бюджет — 1 — 12 августа ;

; на контракт — 13 — 22 августа.

Даты проведения собеседований — 16 — 18 августа.

В то же время списки рекомендованных к зачислению по квоте или результатам собеседования появятся 20 августа в 12.00.

Рейтинговые списки рекомендованных к зачислению на основе ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов опубликуют 27 августа в 12.00.

Вступительная кампания 2020

Из-за коронавируса и карантина вступительную кампанию 2020 в Украине перенесли на август.

По информации МОН, приказ подписали 4 мая 2020 года.

Документ прошел регистрацию в Министерстве юстиции.