Даниил ГетманцевДаниил Гетманцев, который является народным депутатом от партии Слуга народа и главой парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Нардеп отметил, что тест на Covid-19 сдал вчера, но от кого мог заразиться, не знает. Всех, кто контактировал с ним с понедельника, Гетманцев также попросил сделать тест.

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В последнее время больше никто из депутатов не сообщал о заражении Covid-19. А вот на прошлой неделе мэр Славянска Вадим Лях заболел коронавирусом.

Однако он сообщил, что чувствует себя хорошо и находится под наблюдением медиков.