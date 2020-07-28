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Факты / Украина

Первые сутки перемирия на Донбассе: боевики трижды нарушили режим прекращения огня

За первые сутки перемирия на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших защитников нет.

Противник открывал огонь в районе Водяного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Южного боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще одну провокацию зафиксировали неподалеку Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов боевики установили три противопехотные мины ПОМ-2.

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В штабе ООС заверили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника.

Также добавили, что на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировали.

Режим полного прекращения огня на Донбассе начался 27 июля. Однако в этот же день боевики нарушили тишину, открыв огонь по подразделению 36-ой отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Украинские позиции обстреляли из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Источник: ООС

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