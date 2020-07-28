Коронавирус в Украине 28 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

По данным мониторинговой системы СНБО, в Украине 28 июля зафиксировали 919 случаев коронавируса, в целом за все время эпидемии Covid-19 зафиксировали у 66 575 больных.
Умерло от осложнений 13 пациентов, общая численность смертей составляет 1 629 человек. Выздоровели за сутки 622 человека, в общем 36 744 украинца.
Сегодня продолжают лечиться 28 202 человек.
28 июля заболел 61 ребенок, а также 55 медицинских работников, госпитализированы 206 человек.
Больше всего случаев Covid-19:
- Львовская область — 147;
- Киев — 110;
- Ивано-Франковская область — 103.
Уровень летальности составляет 2,5%.
Осуществили 26 126 тестов на коронавирус за сутки. Из них ПЦР-тестирование прошли 12 655 украинцев, а также 13 471 исследования сделали методом ИФА.
Коронавирус по областям
- Винницкая область — 2 627 случаев;
- Волынская область — 3 648 случаев;
- Днепропетровская область — 1 334 случая;
- Донецкая область — 852 случая;
- Житомирская область — 1 744 случая;
- Закарпатская область — 4 940 случаев;
- Запорожская область — 753 случая;
- Ивано-Франковская область — 4 224 случая;
- Кировоградская область — 697 случаев;
- Киев — 7 800 случаев;
- Киевская область — 3 590 случаев;
- Львовская область — 9 099 случаев;
- Луганская область — 121 случай;
- Николаевская область — 562 случая;
- Одесская область — 3 031 случай;
- Полтавская область — 401 случай;
- Ровенская область — 5 784 случая;
- Сумская область — 454 случая;
- Тернопольская область — 2 822 случая;
- Харьковская область — 3 478 случаев;
- Херсонская область — 221 случай;
- Хмельницкая область — 1 069 случаев;
- Черновицкая область — 5 692 случая;
- Черкасская область — 906 случаев;
- Черниговская область — 726 случаев.
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Индекс самоизоляции:
- Киев — 22.73%;
- Львов — 20.06%;
- Ивано-Франковск — 19.33%;
- Винница — 17.64%;
- Ужгород — 16.14%.
Коронавирус 27 июля
27 июля в Украине упал суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса и составил 807 случаев в сутки. Всего зафиксировали 65 656 заболевших с начала пандемии.
За сутки никто не умер, в то же время общий показатель смертности составил 1 616 человек, умерших от осложнений. Уровень летальности составляет 2,5%.
36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315.