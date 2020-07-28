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Факты / Украина / Общество

Умерло 13 человек: в Украине незначительный рост количества случаев коронавируса

По данным мониторинговой системы СНБО, в Украине 28 июля зафиксировали 919 случаев коронавируса, в целом за все время эпидемии Covid-19 зафиксировали у 66 575 больных.

Умерло от осложнений 13 пациентов, общая численность смертей составляет 1 629 человек. Выздоровели за сутки 622 человека, в общем 36 744 украинца.

Сегодня продолжают лечиться 28 202 человек.

28 июля заболел 61 ребенок, а также 55 медицинских работников, госпитализированы 206 человек.

Больше всего случаев Covid-19:

  • Львовская область — 147;
  • Киев — 110;
  • Ивано-Франковская область — 103.

Уровень летальности составляет 2,5%.

Осуществили 26 126 тестов на коронавирус за сутки. Из них ПЦР-тестирование прошли 12 655 украинцев, а также 13 471 исследования сделали методом ИФА.

Коронавирус по областям

  • Винницкая область — 2 627 случаев;
  • Волынская область — 3 648 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 334 случая;
  • Донецкая область — 852 случая;
  • Житомирская область — 1 744 случая;
  • Закарпатская область — 4 940 случаев;
  • Запорожская область — 753 случая;
  • Ивано-Франковская область — 4 224 случая;
  • Кировоградская область — 697 случаев;
  • Киев — 7 800 случаев;
  • Киевская область — 3 590 случаев;
  • Львовская область — 9 099 случаев;
  • Луганская область — 121 случай;
  • Николаевская область — 562 случая;
  • Одесская область — 3 031 случай;
  • Полтавская область — 401 случай;
  • Ровенская область — 5 784 случая;
  • Сумская область — 454 случая;
  • Тернопольская область — 2 822 случая;
  • Харьковская область — 3 478 случаев;
  • Херсонская область — 221 случай;
  • Хмельницкая область — 1 069 случаев;
  • Черновицкая область — 5 692 случая;
  • Черкасская область — 906 случаев;
  • Черниговская область — 726 случаев.

Коронавирус в Украине 28 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Индекс самоизоляции:

  • Киев — 22.73%;
  • Львов — 20.06%;
  • Ивано-Франковск — 19.33%;
  • Винница — 17.64%;
  • Ужгород — 16.14%.

Коронавирус 27 июля

27 июля в Украине упал суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса и составил 807 случаев в сутки. Всего зафиксировали 65 656 заболевших с начала пандемии.

За сутки никто не умер, в то же время общий показатель смертности составил 1 616 человек, умерших от осложнений. Уровень летальности составляет 2,5%.

36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315.

Источник: СНБО

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