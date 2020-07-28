Коронавирус в Украине 28 июля 2020: оперативная статистика МОЗ

По данным мониторинговой системы СНБО, в Украине 28 июля зафиксировали 919 случаев коронавируса, в целом за все время эпидемии Covid-19 зафиксировали у 66 575 больных.

Умерло от осложнений 13 пациентов, общая численность смертей составляет 1 629 человек. Выздоровели за сутки 622 человека, в общем 36 744 украинца.

Сегодня продолжают лечиться 28 202 человек.

28 июля заболел 61 ребенок, а также 55 медицинских работников, госпитализированы 206 человек.

Больше всего случаев Covid-19:

Львовская область — 147;

Киев — 110;

Ивано-Франковская область — 103.

Уровень летальности составляет 2,5%.

Осуществили 26 126 тестов на коронавирус за сутки. Из них ПЦР-тестирование прошли 12 655 украинцев, а также 13 471 исследования сделали методом ИФА.

Коронавирус по областям

Винницкая область — 2 627 случаев;

Волынская область — 3 648 случаев;

Днепропетровская область — 1 334 случая;

Донецкая область — 852 случая;

Житомирская область — 1 744 случая;

Закарпатская область — 4 940 случаев;

Запорожская область — 753 случая;

Ивано-Франковская область — 4 224 случая;

Кировоградская область — 697 случаев;

Киев — 7 800 случаев;

Киевская область — 3 590 случаев;

Львовская область — 9 099 случаев;

Луганская область — 121 случай;

Николаевская область — 562 случая;

Одесская область — 3 031 случай;

Полтавская область — 401 случай;

Ровенская область — 5 784 случая;

Сумская область — 454 случая;

Тернопольская область — 2 822 случая;

Харьковская область — 3 478 случаев;

Херсонская область — 221 случай;

Хмельницкая область — 1 069 случаев;

Черновицкая область — 5 692 случая;

Черкасская область — 906 случаев;

Черниговская область — 726 случаев.

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Индекс самоизоляции:

Киев — 22.73%;

Львов — 20.06%;

Ивано-Франковск — 19.33%;

Винница — 17.64%;

Ужгород — 16.14%.

Коронавирус 27 июля

27 июля в Украине упал суточный прирост подтвержденных случаев коронавируса и составил 807 случаев в сутки. Всего зафиксировали 65 656 заболевших с начала пандемии.

За сутки никто не умер, в то же время общий показатель смертности составил 1 616 человек, умерших от осложнений. Уровень летальности составляет 2,5%.

36 122 пациентов выздоровели, за сутки — 315.