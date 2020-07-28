В СБУ проверили вероятность рисков для работы электронных ресурсов и объектов критической инфраструктуры.

Киберспециалисты начали изучать риски после того, как произошла утечка базы данных клиентов компании Cloudflare Inc.

Результаты проверки показали, что рисков утечки нет.

По информации СБУ, те IP-адреса вебресурсов, которые были обнародованы, являются общедоступными.

Читайте: Может сесть на пять лет: в Черновцах 17-летний парень продавал данные тысяч пользователей

В сети появились доменные имена с IP-адресами, которые были доступными в сети с помощью стандартных запросов DNS. Было опубликовано 2,6 млн таких записей.

Выяснилось, что никаких рисков для работы электронных ресурсов органов государственной власти и объектов критической инфраструктуры нет.

Утечка данных произошла 26 июля. Тогда в СНБО рассказали, что опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак.

Среди адресов было 45 записей с доменом gov.ua и больше 6,5 тыс. с доменом ua, в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.